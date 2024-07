Media, Sanchez denuncia giudice istruttore per abuso potere

Dopo l'audizione di questa mattina al Palazzo della Moncloa in veste di testimone, il premier Pedro Sanchez ha presentato una denuncia contro il giudice Juan Carlos Peinado, istruttore dell'inchiesta che vede indagata sua moglie Begona Gomez. Lo segnalano fonti dell'esecutivo citate da El Pais, secondo cui la querela, presentata dall'Avvocatura dello Stato, è "in difesa dell'istituzione della Presidenza" del governo e ipotizza una "prevaricazione", ovvero un abuso di potere, da parte del magistrato.

Il premier si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'audizione davanti al giudice alle 11 al palazzo di governo.





