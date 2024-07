Aleksandr Lukashenko ha concesso la grazia al cittadino tedesco condannato a morte in Bielorussia: lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti citando a sua volta l'agenzia statale bielorussa Belta.

Rico Krieger, 30 anni, era stato processato per sei capi d'accusa, tra cui terrorismo e attività mercenaria, in un processo a porte chiuse iniziato a fine giugno.



