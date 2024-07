Fincantieri, nel semestre Ebitda +16% e ricavi stabili

Ebitda a 214 milioni di euro (+16%), forte crescita negli ordini in tutti i business con carico di lavoro record a 41,1 miliardi di euro e fino al 2032, Ebitda margin al 5,8%, in aumento rispetto al 5% del primo semestre 2023, Ricavi a euro 3.681 milioni (+0,3). Sono i principali dati del primo semestre 2024 di Fincantieri, approvati oggi dal cdA. E' stato inoltre completato l'aumento di capitale di 400 milioni di euro, cifra destinata all' acquisizione di Uas, con la sottoscrizione totale del 100 per cento delle nuove azioni. In particolare, Fincantieri segnala una accelerazione nei segmenti Sistemi, Componenti e Infrastrutture.



