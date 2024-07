Avvio in rialzo in Europa, fatta eccezione per Londra che cede lo 0,12 per cento. Bene Parigi (+0,24%) dopo i dati sul Pil, e Madrid (+0,25%) che ha archiviato una crescita maggiore delle attese. Francoforte apre in crescita dello 0,26 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA