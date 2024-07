Aggredirono clochard e fecero video, portati in comunità

Sono stati posti in comunità i 6 minorenni che il 25 maggio scorso aggredirono un clochard di nazionalità romena a San Costantino Calabro. Un provvedimento emesso dal Gip del tribunale dei minorenni di Catanzaro - in cui si ipotizza l'aggravante della discriminazione razziale - in considerazione "della necessità di allontanare i predetti dall'ambiente nel quale è maturata la condotta delittuosa" e visto che "il sistema familiare non è apparso funzionale a neutralizzare la spiccata propensione delittuosa degli indagati, apparendo necessario il rigoroso distacco dal territorio e dall'ambiente e circuiti che hanno favorito l'agire".



