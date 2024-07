Meloni vede Xi, sul tavolo anche l'Ucraina e la riforma dell'Onu

Nell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Giorgia Meloni i due leader "hanno affrontato i temi prioritari dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina ai rischi di un ulteriore aggravamento della situazione in Medio Oriente. Hanno inoltre discusso delle crescenti tensioni nell'Indo-Pacifico". Lo comunica Palazzo Chigi.

Meloni e Xi "si sono soffermati su alcune delle grandi questioni della governance globale di comune interesse, dall'Intelligenza Artificiale alla lotta contro il cambiamento climatico, al processo di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite".

Nel corso dell'incontro inoltre "i due leader hanno condiviso il positivo sviluppo delle relazioni fra Italia e Cina nel contesto del ventennale del Partenariato Strategico Globale, ponendo l'accento sull'importanza di una cooperazione equilibrata, mutualmente vantaggiosa e basata sulla reciproca fiducia. Nel corso dei colloqui sono stati discussi i principali temi del rapporto bilaterale, dalle questioni economico-commerciali alla collaborazione in ambito scientifico e culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA