Maduro, 'il fascismo in Venezuela non passerà mai'

"Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l'aggressione, con la minaccia. Non ce l'hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela. Il fascismo in Venezuela, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà". Queste le prime parole del presidente Nicolas Maduro, che festeggia con migliaia di supporter che si sono concentrati davanti al Palazzo Miraflores."Chavez vive.

Chavez questo trionfo è tuo", ha poi aggiunto ricordando che ieri, nel giorno delle elezioni, era il suo settantesimo compleanno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA