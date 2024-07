Fonti Ue, 'sullo stato di diritto scambi anche con l'Italia'

La relazione sullo stato di diritto "si basa su una varietà di fonti" ed "è il risultato di molteplici scambi anche a livello politico con i Paesi membri" e di "una stretta collaborazione con le autorità nazionali".

Secondo il "consueto iter", tutti i Ventisette, Italia compresa, sono chiamati a cooperare. Lo riferiscono fonti Ue all'indomani della lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni alla presidente Ursula von der Leyen.

Prima dell'adozione, viene aggiunto, "alle autorità nazionali è stata data l'opportunità di dare aggiornamenti fattuali". In via ufficiale la Commissione Ue non conferma ancora la ricezione della missiva.



