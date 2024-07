Carceri: Nordio, dal governo triplicati i fondi

"Per rinnovare il sistema dell'esecuzione penale in modo da coniugare la certezza della pena con l'efficacia dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti e garantire un impatto positivo sulla sicurezza e la coesione sociale, il piano strategico del Ministero prevede un disegno coordinato di interventi .Solo nel 2024 abbiamo stanziato 10,5 milioni di euro aggiuntivi più che triplicato il budget previsto in bilancio di euro 4,4 milioni, per uno stanziamento totale di euro 14,9 mln". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha anche richiamato le parole del capo dello Stato.

"Come anche di recente ricordato dal Presidente Mattarella, il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale; per questo sin dall'inizio del nostro insediamento, il mondo penitenziario, nel suo complesso, è stato oggetto di altissima priorità.

Abbiamo fatto tanto e tanto abbiamo ancora da fare. L'attenzione e l'impegno di tutti noi sono massimi",ha assicurato il Guardasigilli , sottolineando che "dal governo sono state rafforzate le misure per il personale delle carceri".



