Le Borse europee terminano deboli con l'eccezione di Londra che ha tenuto (+0,08%) anche in vista di un possibile taglio dei tassi da parte parte della Bank of England, questo giovedì. Parigi, la peggiore, ha lasciato sul terreno a fine giornata lo 0,98%, Francoforte lo 0,53 per cento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA