Borsa: Asia in rialzo, attesa per banche centrali, Tokyo +2,13%

Si è aperta in rialzo la settimana nelle principali borse di Asia e Pacifico in attesa delle decisioni di 3 banche centrali sui tassi. Sono in programma infatti le riunioni della Bank of Japan e della Fed (domani), seguite giovedì 1 agosto da quella della Banca d'Inghilterra.

Nel primo caso è atteso un rialzo dei tassi, nel secondo si aspettano indicazioni su quanto potrà venir deciso il prossimo mese di settembre e nel terzo c'è chi punta a un taglio dello 0,25%. Tokyo ha guadagnato il 2,13%, Taiwan lo 0,2%, Seul l'1,23% e Sidney lo 0,86%, mentre sono ancora aperte Hong Kong (+1,58%), Shanghai (+0,02%), Mumbai (+0,68%) re Singapore (+0,66%). Positivi i future sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indici della Fed di Dallas e con il prosieguo della stagione delle semestrali. In particolare oggi tocca a McDonald's, Heineken, Philips, Diasorin, Remy Cointreau, Lottomatica, Iren, Cementir, Piaggio e Fiera Milano.

In rialzo il greggio (Wti +0,56% a 77,59 dollari al barile) e l'oro (+0,84% a 2.392,61 dollari l'oncia), mentre inverte la rotta il gas naturale (+0,71% a 32,71 euro al MWh), che gira in positivo. Stabile il dollaro a 0,92 euro e 0,78 sterline, in calo a 134,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1 punto al 3,74% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,39%. Sulla piazza di Tokyo brillanti gli automobilistici Suzuki (+3,91%) e Toyota (+1,99%) e l'assicurativo Tokyo Marine (+5,5%). In luce i produttori di semiconduttori Advantest (+4,11%) e Tokyo Electron (+3,67%).



