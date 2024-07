Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken "ha ribadito" al ministro degli Esteri cinese Wang Yi "la seria preoccupazione per il sostegno della Cina alla base industriale della difesa russa e ha chiarito che se la Cina non agisce per affrontare questa minaccia alla sicurezza europea, gli Stati Uniti continueranno ad adottare misure appropriate per farlo". Lo ha riferito in una nota il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA