Test Bce su banche, investano di più contro i cyberattacchi

Ci sono "spazi di miglioramento", da parte delle banche europee, nelle difese condo i cyber attacchi dove devono investire di più. E' quanto emerso dallo stress test condotto in questi mesi dalla Bce su 109 gruppi bancari dell'eurozona che ha simulato il modo in cui risponderebbero "in caso di un incidente cyber grave" che colpisca i loro database.

Secondo Francoforte tutte le banche hanno comunque mostrato di avere un piano di difesa e di ripristino dell'operatività. Dopo l'aumento degli incidenti cyber la Bce considera il tema fra le priorità della sua azione di vigilanza.



