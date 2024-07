Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto hanno guadagnato il 2,19% a 32,48 euro al MWh. Le quotazioni sono state spinte dall'incertezza sulle forniture di Gnl, il gas liquefatto trasportato via nave, in piena stagione di stoccaggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA