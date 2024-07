Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,3%

Le Borse europee proseguono positive, dopo lo scivolone della vigilia. Sotto i riflettori ancora le trimestrali mentre si attende l'indice dei prezzi negli Stati Uniti. Un elemento che sarà valutato dalla Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0856 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 sale dello 0,5%, in vista dell'apertura di Wall Street dove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente sale Parigi (+0,9%), dove si mette in mostra Essilux (+7,9%), dopo i conti e l'interesse di Meta. Bene anche Londra (+0,7%), Francoforte e Milano (+0,3%). In coda Madrid (-0,1%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 78 dollari al barile e il Brent a 82 dollari (-0,4%). Rimbalza il lusso (+1,8%), con Hermes (+3,6%) che corre a seguito dei risultati in crescita. Sale anche Lvmh (+1,4%) e Kering (+2,5%), dopo le performance negative delle precedenti sedute. Senza particolare slancio le auto (+0,2%). Mercedes (+0,2%), nonostante i conti in calo. In luce Porsche (+1,4%) e Volkswagen (+0,7%).

In leggero rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, con l'incertezza sulle ipotesi di taglio dei tassi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 134 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,79% e quello tedesco al 2,44%.

A Piazza Affari ancora vendite per Stm (-2,2%) e Stellantis (-1,8%), con i risultati che deludono il mercato. In rosso le banche con Mps che cede l'1,4% e Banco Bpm (-0,9%). Brilla Eni (+3,8%) che ha presentato i risultati del semestre oltre le attese. Rimbalza il lusso con Cucinelli (+3,5%) e Moncler (+2,8%). Corre Webuild (+5,1%) con un nuovo semestre da record.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA