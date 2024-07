Trump avanti a Kamala Harris in 4 stati chiave

Donald Trump è avanti a Kamala Harris in quattro stati chiave. E' quanto emerge da un sondaggio di Emerson College Polling e The Hill, secondo il quale comunque l'ex presidente e la vicepresidente sono testa a testa in Wisconsin, ambedue al 47%. Trump è avanti di cinque punti in Arizona con il 49% contro il 44% di Harris. In Georgia il vantaggio dell'ex presidente è di due punti (48% contro 46%), mentre in Michigan Trump è un punto avanti (46% a 45%). In Pennsylvania l'ex presidente è al 48% e Harris al 46%.



