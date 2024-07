Incendi boschivi, 23.272 interventi vigili del fuoco dal 15/6

Dal 15 giugno al 25 luglio sono stati 23.272 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere. Sono 7.221 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 16.051, un periodo che fu però caratterizzato dall'alternanza di giornate calde e altre più fresche e piovose. Lo rende noto un comunicato Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 104.224 vigili del fuoco, 38.800 i mezzi impiegati, per un totale di 27.654 ore d'intervento.

Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 5.210 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (4.901), il Lazio (3.473), la Calabria (2.724) e la Campania (2.053).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA