Le Borse europee chiudono in calo dopo i primi risultati delle trimestrali. Ad appesantire i mercati, in modo particolare, ci sono i comparti dell'auto, della tecnologia e del lusso. Dopo il Pil degli Stati Uniti, in crescita oltre le attese, c'è incertezza sulle prossime decisioni della Fed sul taglio dei tassi.

Concludono la seduta in calo Parigi (-1,15%) e Francoforte (-0,47%). Positiva Londra (+0,4%).



