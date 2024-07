Urso, 6 operatori interessati all'ex Ilva, due italiani

Nel corso dell'incontro governo-sindacati sull'ex Ilva di Taranto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a quanto si apprende, ha riferito che a ieri hanno aderito alla richiesta di Acciaierie 114 fornitori per un totale di crediti di 172 milioni di euro lordi che corrispondono a circa 120 milioni di crediti (netto hair cut) oggetto di possibile cessione. A ieri, inoltre, avevano manifestato un interesse per la procedura di acquisto dell'azienda 6 operatori: 2 indiani, 1 ucraino, 1 canadese e 2 italiani.



