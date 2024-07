Porsche chiude i 6 mesi con ricavi in calo sotto i 20 miliardi

Porsche ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in calo del 4,8% a 19,46 miliardi, scendendo sotto la soglia dei 20 miliardi superata nell'analogo semestre precedente. In ribasso del 20,5% il risultato operativo a 3,06 miliardi mentre il margine sulle vendite è sceso dal 18,9 al 15,7%.

Nella vigilia il produttore di auto sportive di Stoccarda ha ribassato le stime sui ricavi, tra i 39 e i 40 miliardi a causa dei problemi riscontrati da un fornitore di alluminio europeo.

In precedenza ila stima sulle vendite era compresa tra 40 e 42 miliardi di euro.

Il titolo sulla piazza di Francoforte recupera parte dello scivolone della vigilia, con un rialzo dello 0,44% a 69,24 euro.





