Nel Pacifico nave più anziana e più nuova della Marina italiana

Nelle acque dell'oceano Pacifico la nave più anziana della Squadra navale italiana e la più giovane entrata a far parte della Marina Militare viaggiano insieme verso Honolulu, nelle isole Hawaii.

La nave-scuola Vespucci - varata nel 1931 - porta con sé gli allievi della prima classe dell'Accademia navale di Livorno, per completare l'istruzione ricevuta sui banchi di scuola durante il loro primo anno di Accademia. La Montecuccoli è la "tecnologia fatta nave", un 'multipurpose combat ship' impegnato in una campagna di proiezione operativa che dopo l'attraversamento dell'Atlantico ha fatto ingresso nel Pacifico, tramite il canale di Panama, dove sta partecipando a una intensa attività addestrativa e operativa con marine partner e alleate.

La nave è caratterizzata da due zone ad alta modularità: una di centro nave e l'altra di poppa mentre la zona plancia disegnata come il cockpit di un aereo assicura visibilità ad ampio raggio. La plancia è anche il centro tecnologico di queste unità perché riunisce in un unico ambiente tutti i sistemi di controllo, di autodifesa ed attacco, navigazione e propulsione.





