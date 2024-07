Mattarella, gli apprendisti stregoni generano odio e violenza

"Occorre adoperarsi sul piano culturale contro la pretesa di elevare l'odio a ingrediente, a elemento legittimo della vita: una spinta per retrocedere nell'inciviltà. Si registrano anche un crescente antisemitismo, l'aumento dell'intolleranza religiosa e razziale, che hanno superato il livello di guardia. Un odio che viene spesso alimentato sul web, che va non soltanto condannato ma concretamente contrastato con rigore e severità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del "Ventaglio". "Vi sono, in giro per il mondo, - ha aggiunto - molti apprendisti stregoni, incauti nel maneggiare, pericolosamente, gli strumenti che generano odio e violenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA