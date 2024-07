Campagna Trump denuncia,'Harris vuole rapinare fondi Biden'

La campagna di Donald Trump denuncia alla commissione federale elettorale la "rapina da 91,5 milioni di dollari" che Kamala Harris sta cercando di perpetrare sui soldi della campagna di Joe Biden. Sarebbe una "sfacciata presa di denaro che costituirebbe la più grande violazione nella storia del Federal Election Campaign Act del 1971", si legge nella denuncia firmata da David Warrington, legale della campagna di Trump. L'azione legale punta a bloccare l'accesso ai fondi da parte di Harris. Gli esperti ritengono che Harris abbia diritto ai fondi in quanto presente nel ticket presidenziale, ma non è chiaro cosa deciderà la commissione.



