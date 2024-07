Patente a crediti sospesa se infortunio mortale nei cantieri

Arriva l'obbligatorietà, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) della patente a crediti in caso di infortunio mortale per "colpa grave" dell'impresa. E' una delle novità contenuta nel decreto attuativo della patente a crediti illustrato al tavolo al ministero del Lavoro con le parti sociali. E' quanto si apprende al termine dell'incontro. La patente a crediti entrerà in vigore il primo ottobre nell'edilizia per i cantieri temporanei o mobili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA