Media, Harris ha delegati sufficienti per la nomination

Con il voto virtuale di oltre 300 delegati del suo Stato, la California, Kamala Harris ha un impegno verbale di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination dem alla Casa Bianca. Lo riportano Politico e la Cnn. Secondo la tv, ora la vicepresidente può contare su oltre i 1.976 delegati, il quorum per essere candidati alla presidenza, grazie all'ondata di endorsement ottenuti nella notte da varie delegazioni statali.

"Non vedo l'ora di accettare formalmente la nomination", ha detto in una nota, aggiungendo di essere "orgogliosa di essermi assicurata l'ampio sostegno necessario per diventare il candidato del nostro partito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA