"Non saro' nel ticket ma saro' pienamente impegnato": cosi' Joe Biden in una telefonata alla campagna, sostenendo che "abbiamo preso la decisione giusta" e invitando ad abbracciare Kamala Harris. "E' la migliore", ha detto. Il presidente ha promesso che fara' "qualunque cosa Kamala Harris voglia da me" o che "ha bisogno che io faccia", suggerendo che fara' campagna per lei.



