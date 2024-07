Salvini, il governo lavora tanto e bene e lo farà fino al 2027

"Il Governo lavora tanto e bene, e lavorerà fino all'autunno del 2027. In Europa abbiamo posizioni diverse, da sempre. Io penso che questa commissione sia partita malissimo perché i cittadini hanno chiesto il cambiamento e loro si sono riproposti con le stesse facce. E pensare che ci siano tasse per 100miliardi di euro l'anno per gli italiani è qualcosa che da ministro e da italiano non mi lascia tranquillo. Però la Lega, in Italia e in Europa, visto che siamo il terzo gruppo, difenderà il diritto al lavoro, alla salute e al risparmio degli italiani". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Catania



