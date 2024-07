Il giudice che indaga su Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez per traffico influenze e corruzione in affari, ha citato come testimone il primo ministro per il prossimo 30 luglio. Sarà il magistrato a spostarsi al Palazzo della Moncloa per l'interrogatorio. Lo riportano fonti giudiziarie, riportate da Efe.



