Cnn, per la media dei sondaggi è testa a testa Trump-Harris

Una media dei sondaggi recenti condotta dalla Cnn che mette a confronto la vicepresidente Kamala Harris con l'ex presidente Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del 2024 evidenzia una sfida serrata senza un vincitore chiaro.

Il 'Poll of Polls' della Cnn è una media dei sei più recenti sondaggi nazionali condotti su elettori registrati o probabili che soddisfano gli standard della Cnn: include i risultati del sondaggio Cbs News/YouGov condotto dal 16 al 18 luglio, del sondaggio Nbc News condotto dal 7 al 9 luglio, del sondaggio Fox News condotto dal 7 al 10 luglio, del sondaggio Npr/Pbs News/Marist College condotto dal 9 al 10 luglio, del sondaggio Abc News/Washington Post/Ipsos condotto dal 5 al 9 luglio e del sondaggio Cnn condotto dal 28 al 30 giugno.

I risultati mostrano che Trump ha il 48% di consensi, mentre Harris è al 47%. Tutti i sondaggi presi in considerazione sono stati condotti dopo il dibattito presidenziale della Cnn il mese scorso e solo uno, il sondaggio Cbs/YouGov, è stato condotto dopo il tentativo di assassinio di Trump del 13 luglio.



