Trump a Cnn, Biden il peggior presidente della storia Usa

In una telefonata con la Cnn pochi minuti dopo l'annuncio del presidente Joe Biden della sua uscita dalla corsa al 2024, l'ex presidente Donald Trump ha descritto Biden come "di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese".

Anche se non è chiaro chi sarà il candidato democratico, dopo l'annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca alla Cnn Trump ha detto di ritenere che la vicepresidente Kamala Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden.



