Tajani, Italia lavorerà bene sia con Trump che con Harris

"Noi dobbiamo guardare con grande serenità agli Usa, un grande Paese amico", "chiunque sarà il prossimo presidente noi ci lavoreremo bene, sia Trump, sia Harris. Stiamo ancora lavorando bene con l'amministrazione Biden" e "avevamo lavorato bene con quella di Trump". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani questa sera al Tg1 ha commentato il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, "una notizia che era nell'aria da qualche giorno".

"La notizia era nell'aria soprattutto dopo l'attacco di Covid che ha colpito il presidente Biden. Non tocca a noi infilarci nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Noi siamo amici degli Usa a prescindere e dobbiamo conservare rapporti solidi nell'azione transatlantica che sono una priorità della nostra politica estera", ha aggiunto Tajani parlando al Tg2 Post.

"Faccio i miei migliori auguri a Biden. La sua scelta probabilmente è quella giusta per il suo partito e per lo schieramento che ha guidato fino a oggi", ha concluso.



