Salvini, finalmente Biden ha annunciato il ritiro

"Biden che il grande Trump24 ha definito il "peggior presidente Usa della storia" ha finalmente annunciato il ritiro alla corsa per la casa bianca offrendo il suo sostegno alla sua vice Kamala Harris. Che ne pensate?". Lo ha scritto su Fb il vicepremier Matteo Salvini commentando l'annuncio di Biden di rinunciare alla candidatura.

Forza Italia invece sostiene: "Per noi cambia poco. Come sempre - osserva il portavoce Raffaele Nevi -siamo attenti osservatori delle cose americane ma quello che ci interessa è continuare relazioni intense con gli Usa nell'interesse dell'Occidente". E' una scelta che "merita rispetto", la tesi del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Gli Stati Uniti d'America - prosegue - sono e saranno sempre un alleato strategico per l'Italia, indipendentemente da chi guiderà la Casa Bianca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA