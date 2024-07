Piantedosi, 'nessuno spazio alla violenza di qualsiasi matrice'

"Sono grato alla questura di Torino per aver tempestivamente identificato due individui fortemente sospettati di essersi resi protagonisti dell'aggressione al giornalista della Stampa. La loro posizione ora è al vaglio della autorità giudiziaria. Nel nostro Paese, tanto più con il nostro Governo, non ci sarà mai spazio per la violenza di qualsiasi matrice, soprattutto se perpetrata con finalità discriminatorie o ai danni di soggetti fragili o di chi svolge particolari e fondamentali funzioni". Lo dichiara il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in relazione all'aggressione del giornalista Andrea Joly de La Stampa.



