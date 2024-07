"Il nemico israeliano non è più al sicuro in quella che viene chiamata Tel Aviv". Lo ha detto in una dichiarazione pubblica il leader degli Houthi Abdul Malik al Houthi, citato da Mayadeen news. "Gli Houthi dello Yemen continueranno ad attaccare Israele, non ci saranno linee rosse nella risposta degli Houthi a Israele", ha aggiunto Mohammed Abdulsalam, portavoce del gruppo sostenuto dall'Iran ad Al Jazeera.



