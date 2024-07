Giornalista aggredito, identificati 2 militanti Casa Pound

Sono stati individuati dalla Digos, a Torino, due dei presunti autori dell'aggressione al giornalista Andrea Joly. Si tratta di due militanti di Casa Pound.

Per entrambi, secondo quanto si apprende, si profila una denuncia per lesioni personali collegate all'aggravante del reato commesso "per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che abbiano tra i loro scopi "la discriminazione o l'odio etnico, nazionale, razziale o religioso".



