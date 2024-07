Bruce Springsteen ufficialmente tra i miliardari di Forbes

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 19 LUG - Il Boss è ufficialmente miliardario secondo le classifiche di Forbes, che valuta Bruce Springsteen, prudentemente, 1,1 miliardi di dollari. Gran parte della sua ricchezza si sarebbe consolidata negli ultimi anni, in gran parte grazie a una vendita di successo nel 2021 del suo catalogo musicale a Sony per una cifra stimata di mezzo miliardo di dollari.

L'accordo ha fatto seguito al suo grande successo in uno show di Broadway. Ora, Springsteen è impegnato in un tour globale che durerà fino al 2025. Secondo il tracker di settore Pollstar, nel 2023 Springsteen ha venduto più di 1,6 milioni di biglietti per concerti, incassando 380 milioni di dollari. E il cantante 74enne di "Dancing in the Dark" non mostra segni di rallentamento.

Per decenni il cantautore di "Jungleland" ha scritto musica che punta una lente sentimentale sugli svantaggiati e sulla classe operaia, e ha venduto 140 milioni di album in tutto il mondo, il che lo colloca tra i musicisti più venduti di tutti i tempi.

Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame con 20 Grammy e un Oscar a suo nome, Springsteen sarà anche il soggetto di un prossimo film biografico, con Jeremy Allen White del famoso "The Bear" che interpreterà il suo ruolo. I suoi spettacoli maratona sono roba da leggenda, con la durata record di oltre quattro ore, una performance che ha realizzato a Helsinki nel 2012.

Altri pesi massimi del settore che hanno raggiunto il traguardo del miliardario includono Rihanna, Jay-Z e Taylor Swift.

