La statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro è stata illuminata con il tricolore italiano, in occasione della visita in città del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Rio de Janeiro è stata la quarta tappa del viaggio del Capo dello Stato in Brasile, dopo Brasilia, Porto Alegre e San Paolo. Mattarella oggi farà visita alla statua del Cristo Redentore prima di partire per Salvador, da dove domani farà ritorno a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA