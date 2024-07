La campagna di Biden insiste, 'il presidente è in corsa'

La campagna di Joe Biden insiste: il presidente è in corsa per la Casa Bianca e "tra poche settimane sarà ufficialmente il candidato", si legge in una email riportata da Nbc e firmata da Dan Kanninen, il direttore della campagna per gli Stati chiave nella conquista della Casa Bianca. "Il nostro target di elettori continua a prevedere di votare per Biden, e questo segnala chiaramente che il dibattito non ha pesato sul sostegno di coloro che decideranno queste elezioni", ha detto Kanninen.



