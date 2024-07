De Martino, amico di Arianna Meloni? Avrei fatto già Sanremo

"Se fossi stato amico di Arianna Meloni avrei fatto Sanremo cinque anni fa", risponde con una battuta Stefano De Martino a chi gli chiede del suo presunto legame di amicizia con la sorella della premier.

"Non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa più o meno per mano di Carlo Freccero, non sono arrivato quest'anno, quindi non so questa spinta da dove si pensa sia arrivata. La vera spinta è che un programma come Stasera tutto è possibile, piccolo, su Rai2, ha fatto numeri via via sempre più grandi e quindi la mia raccomandazione vera è stato il pubblico che spero mi segua in questa nuova avventura", aggiunge il golden boy di Viale Mazzini, che dal 2 settembre raccoglierà il testimone di Affari Tuoi su Rai1.



