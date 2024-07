Da Saviano a Giletti e Latella, le novità dell'autunno di Rai3

L'arrivo di Insider di Roberto Saviano, dopo le polemiche per lo stop dello scorso anno, con l'autore di Gomorra faccia a faccia con le organizzazioni criminali, e poi Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti, spazio aperto al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati, il lunedì in prime time; il debutto - il 10 settembre - di A Casa di Maria Latella, house talk in cui la giornalista, padrona di casa, offrirà ai suoi ospiti spunti di discussione su politica, economia e cultura. Un format che richiama l'atmosfera conviviale di A casa di Maria Latella, che era in onda su Sky Tg24.

In prime time tornano i marchi di punta come Chi l'ha visto? Di Federica Sciarelli, Report di Sigfrido Ranucci, con la messa in onda anticipata alle 20.30 per coprire lo spazio di CheSarà, il programma di Serena Bortone che non è stato confermato dopo le polemiche sul caso Scurati; PresaDiretta di Riccardo Iacona, e ancora Amore criminale con il rientro di Veronica Pivetti, gli speciali di Petrolio di Duilio Giammaria, le inchieste di FarWest con Salvo Sottile. Marcello Mastroianni, e La Tv nel Pozzo, scritto e diretto da Andrea Porporati, narrato dalla voce di Fabrizio Gifuni, sulla tragica storia di Alfredino Rampi.

Nell'access confermato Il cavallo e la torre con Marco Damilano.

Al sabato in prima serata per 4 puntate il programma di Peter Gomez 'La confessione'.



