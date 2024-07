Campania abolisce certificato per rientro a scuola dopo 5 giorni

Il Consiglio regionale della Campania ha abolito, nella seduta di ieri, l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia. Un provvediemnto salutato con favore dai pediatri.

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Campania della legge che abolisce l'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza per malattia", dichiara Antonio D'Avino, Presidente nazionale della Fimp, la Federazione italiana medici pediatri.

"Questa norma - aggiunge - è frutto dell'impegno sinergico portato avanti con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e con il consigliere regionale Bruna Fiola, che ringrazio per la continua attenzione rivolta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti campani. Si tratta di una disposizione importante, che ho seguito in prima persona perché di assoluto rilievo per la mia Regione, che semplifica, non di poco, la gestione amministrativa degli aspetti igienico-sanitari in ambito scolastico, riducendo l'onere in capo ai pediatri di famiglia, ma soprattutto liberando le famiglie da un atto burocratico inutile e privo di motivazioni scientifiche".

"Il provvedimento - specifica Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale Fimp Campania - entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (Burc), fatto salvo quanto previsto da altre misure specifiche adottate a livello nazionale o territoriale, per fronteggiare malattie infettive responsabili di epidemie in ambito scolastico come Covid, influenza, morbillo e altre patologie respiratorie".

Salvatore Iasevoli, segretario provinciale Fimp Napoli, ringrazia tutti i pediatri di famiglia componenti del gruppo "Certificazioni in ambito scolastico" per il lavoro svolto da oltre dieci anni con l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, "senza i quali non avremmo avuto questo risultato".



