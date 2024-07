Borsa Milano, scambi regolari in tutte le sedi Euronext

"Con riferimento all'attuale interruzione dei servizi Microsoft, Borsa Italiana precisa che le attività di negoziazione sui propri mercati hanno aperto e funzionano regolarmente, come in tutte le sedi Euronext". Lo ha sottolineato una nota della società che gestisce Piazza Affari dopo il calcolo avvenuto in ritardo degli indici Ftse Mib, al pari di quanto è successo al Ftse100 della Borsa di Londra.

Tali indici sono di Ftse Russell, parte del Lse, il London Stock Exchange Group, e non del società paneuropea Euronext.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA