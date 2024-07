Biden, stiamo spingendo per il rilascio di Gershkovich

Evan Gershkovich è stato condannato a 16 anni in un carcere russo "pur non avendo commesso alcun crimine. E' finito nel mirino del governo russo perché è un giornalista e un americano. Stiamo spingendo per il rilascio di Evan e continueremo a farlo". Lo ha detto il presidente Joe Biden, sottolineando che il giornalismo non è un reato. "Fin dal primo giorno della mia amministrazione, la priorità è stata cercare il rilascio di Evan, Paul Whelan e di tutti gli americani ingiustamente detenuti all'estero", ha messo in evidenza Biden.



