Donald Trump "nei suoi oltre 90 minuti" alla convention, non ha mostrato alcun "piano per unire" l'America o "nessun piano per rendere migliore la vita degli americani. La sua è una visione cupa per il futuro". Lo ha detto Joe Biden ribadendo che alla elezioni "la posta in gioco è elevata e la scelta è chiara. Insieme vinceremo".



