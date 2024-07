Zelensky attacca Orban al vertice europeo senza nominarlo

Attacco indiretto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al premier ungherese Viktor Orban durante il vertice della Cpe in corso a Blenheim Palace, vicino a Oxford, a cui sono entrambi presenti. "Se qualcuno in Europa - ha detto polemicamente Zelensky riferendosi al recente viaggio a Mosca di Orban, pur senza citarlo esplicitamente - cerca di risolvere i problemi alle spalle di qualcun altro, se qualcuno vuole compiere una visita nella capitale della guerra e magari promettere qualcosa contro il nostro comune interesse o a spese dell'Ucraina o di altri Paesi, perché mai dovremmo prendere in considerazione una tale persona?"



