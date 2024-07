'Toti dimettiti', in piazza a Genova prove unità centrosinistra

Duemila persone con gente arrivata appositamente a bordo di pullman ha affollato piazza de Ferrari per la manifestazione promossa dal Pd e 'sposata' dal campo progressista 'Liguria, diritto al futuro' per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti e proporre un'alternativa al governo della Regione Liguria. Sullo stesso palco i leader di Pd, M5s e Avs Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Fratoianni ricorda don Gallo, Conte non dimentica il Ponte Morandi, Bonelli attacca il guardasigilli Nordio ed Elly Schlein ribadisce l'appello a Toti a non tenere "la Liguria ai domiciliari". La manifestazione genovese del centrosinistra si è chiusa con i presenti che si sono messi a cantare 'Volta la carta' di De André. La piazza è stata ribattezzata 'dell'alternativa' e al termine tutti hanno chiesto ancora una volta che la Liguria vada "alle elezioni subito". Tra i partecipanti anche il deputato del Pd Andrea Orlando, molti consiglieri di centrosinistra in Regione Liguria e in consiglio comunale.



