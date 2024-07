Persone vicine a Joe Biden hanno riferito al New York Times che il presidente "sta accettando la possibilità di dover lasciare la corsa".

Una di queste persone ha riferito che "la realtà sta prendendo il sopravvento" e che non sarebbe una sorpresa se Biden facesse presto un annuncio sul ritiro. Tutte le persone che hanno parlato con il New York Times hanno descritto la situazione come "estremamente delicata"



