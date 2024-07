Crippa (Lega), Meloni e Salvini non cedono ai ricatti

"Immagino che la Meloni sia stata cercata, contattata in questi ultimi giorni, per appoggi a Ursula von der Leyen e a questa Commissione nascente e Giorgia Meloni non ha ceduto. Quindi la mia ammirazione e i miei complimenti verso due persone, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che nonostante le pressioni e i ricatti non hanno ceduto e hanno mantenuto la schiena dritta". Lo ha dichiarato il vicesegretario della Lega Andrea Crippa parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. "L'asse tra Salvini e Meloni è sempre stato forte, però sicuramente questo voto fa capire che non siamo persone che cedono ai ricatti, che sono sul mercato e possono essere comprate in base alle finte promesse. Io parlo per noi ma penso che valga anche per la Meloni".



