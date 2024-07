Trump ricompare alla convention Gop e sale sul palco

Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto come ieri da una standing ovation del pubblico, andato letteralmente in delirio. Il tycoon, sempre con l'orecchio destro ferito bendato, è salito sul palco e ha alzato il pollice salutando la folla. Con lui anche Dj Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca.

Trump è sembrato meno energico rispetto a ieri sera: ha applaudito, sorriso, alzato il pugno, mandato un bacio a qualcuno tra il pubblico. Ma non pareva avere la gioia e la commozione di ieri.



