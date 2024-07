Scoppio e fiamme in azienda di plastica, 2 feriti gravi

Un incendio, seguito molto probabilmente ad un esplosione, è in corso in una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese.

Cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. Tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elicottero. Uno al Maggiore di Bologna, mentre il secondo è stato trasferito per le gravi ustioni all'ospedale Bufalini di Cesena. I carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono sul posto per i soccorsi. "Sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara, si consiglia alla popolazione di Ostellato di restare all'interno delle proprie abitazioni con i vetri e le tapparelle chiuse fino allo spegnimento totale dell'incendio", il messaggio rilanciato sui social da Elena Rossi, sindaca di Ostellato, confinante con Fiscaglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA